Pokalsieger Veilsdorf gegen Meister Goßmannsrod, Möglichkeit zur Supercuprevanche im Gemeindederby – und das zur Veilsdorfer Kirmes. Fußballherz, was willst Du mehr? Nur das triste Herbstwetter trübte die Stimmung etwas. Wenn auch die Heimelf ihre Form des Vorjahres noch nicht wieder gefunden hat, hatte ihre Hoffnung auf den Sieg einen Namen: Kevin Diller. Der Matchwinner vom August fehlt dem Gegner seit längerer Zeit. Von ihm würde man also nicht wieder abgeschossen werden.