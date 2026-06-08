Vor der letzten Pflichtspiel-Begegnung auf dem traditionsreichen Lauschaer Tierberg erfolgte eine würdige, stimmungsvolle Meisterehrung und Pokalübergabe mit dem Vorsitzenden des Kreisfußballausschusses (KFA) Südthüringen, Sebastian Fleischmann, seinem ersten Stellvertreter, Ulrich Hofmann, sowie dem Bürgermeister der Stadt Lauscha, Christian Müller-Deck. Beste Bedingungen herrschten – da passte einfach alles: 300 Zuschauer, Kaiserwetter und ein Top-Rasen waren die Voraussetzungen für ein tolles Fußballspiel zwischen dem Meister und dem Pokalsieger SV Schleusegrund Schönbrunn.