Im Hildburghäuser „Käfig“ trafen mit dem SV 07 Häselrieth und dem FC Blau-Weiß Schalkau zwei Teams aufeinander, die im Tabellenkeller feststecken – beide mit ellenlangen Sieglosserien. Richtungsweisend konnte die Partie trotzdem für jede Seite werden. Mit einem Sieg in der Tasche würden die „Hausherren“ direkt an den Rivalen heranrücken. Schalkau hatte dagegen die Möglichkeit, sich mit drei Punkten im Gepäck etwas aus dem Quartett der Abstiegskandidaten zu lösen.