Am zweiten Spieltag stehen nur fünf der sieben Begegnungen an diesem Wochenende auf dem Plan. Denn das Punktspiel Schönbrunn – Gellershausen wurde wegen der Kirmes beim SV 1920 auf Mittwoch verschoben. Das Match zwischen Oberlind und Veilsdorf – es wäre das Hammerspiel gewesen, da beide Mannschaften ihre Auftaktspiele überzeugend und hoch gewannen – wurde wegen der Pokalverpflichtung der Veilsdorfer im Landespokal gegen Steinbach-Hallenberg auf den 3. Oktober verlegt. Bereits am Freitag duellierten sich Landesklasse-Absteiger Lauscha/Neuhaus und der SV 07 Häselrieth.