Drei, zwei, eins, es ist soweit: Die Skurios Volleys Borken zählten am Wochenende die Tage herunter. Am Sonntagnachmittag wurde aus Traum endlich Realität: Sie bestritten ihr erstes Spiel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Und das gleich gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen, der die vergangene Spielzeit sensationell als Dritter abgeschlossen hatte und selbstredend als haushoher Favorit in die Partie ging. Und sie auch mit 3:0 (25:17, 25:18, 25:21) gewann.