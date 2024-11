München - Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn musste ungeplant zum Zahnarzt. "Mal sehen, was die Zahnfee bringt", schrieb die Defensivspielerin des FC Bayern München in ihrer Instagram-Story. Hintergrund ist nach Berichten mehrerer Medien, dass der 25-Jährigen im Bundesliga-Spiel am Montag bei Eintracht Frankfurt (1:1) ein Zahn ausgeschlagen worden ist.