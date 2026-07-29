«Spider-Man»-Stars: Tom Holland und Zendaya wären gern für einen Tag unbekannt

Mit dem Gedanken spielt auch der neue Film "Spider-Man: Brand New Day", der ab heute in den Kinos zu sehen ist - allerdings mit weit drastischeren Folgen. Darin muss sich Titelheld Spider-Man alias Peter Parker damit abfinden, dass alle Menschen ihre Erinnerungen an ihn dauerhaft verloren haben. Selbst seine Freundin MJ (Zendaya) und sein bester Freund Ned (Jacob Batalon) wissen nicht mehr, wer er ist. Die Folge: Der Superheld ist völlig auf sich allein gestellt und leidet unter Einsamkeit.