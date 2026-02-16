Selbst bis nach Antholz dürfte sich unter Biathlon-Fans herumgesprochen haben, dass David Zobel großer und bekennender Anhänger des FC Bayern München ist. In der Allianz-Arena ist der Skijäger in der wettkampffreien Zeit mit seinen Freunden von den Zobel-Ultras mitunter zu Gast, sein aktueller Lieblingsspieler ist Joshua Kimmich, „das Mentalitätsmonster der Bayern“, so Zobel. Davor galt seine spezielle Bewunderung Bastian Schweinsteiger. Der Zufall wollte es: Kimmich weilte am Sonntag mit seiner Frau Lina als Stargast bei den Olympia-Rennen in Antholz. Nach den Verfolgungsrennen nahm sich der Bayern-Profi sogar Zeit für ein Foto mit der deutschen Mannschaft.