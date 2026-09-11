Spezialkräfte stürmen Wohnung: Zwei Männer nach Schuss auf 33-Jährigen in U-Haft

München (dpa/lby) - Rund eine Woche nachdem ein 33-Jähriger in München angeschossen und schwer verletzt wurde, haben Spezialkräfte zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie seien nach der Tat im Norden der Stadt geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich auf die Spur der beiden Männer im Alter von 24 und 25 Jahren. Nach dem Zugriff am Mittwoch in einer Münchner Wohnung wurden sie festgenommen. Anschließend wurden sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft gebracht.