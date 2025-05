Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Streit zwischen einem Mieter und seinem Vermieter hat in Schweinfurt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am Nachmittag hatten die beiden Männer aus zunächst unbekannter Ursache eine verbale Auseinandersetzung, wie ein Polizeisprecher sagte. Als jedoch der Mieter ein Messer in der Hand hielt, habe der Vermieter die Polizei gerufen.