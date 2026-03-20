Gera (dpa/th) - Bauarbeiter haben in Gera eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst sicherte den Sprengkörper gegen 11.00 Uhr und transportierte ihn ab, wie die Polizei mitteilte. Für den Zeitraum wurde die Baustelle geräumt. Auch der Straßenbahnverkehr in der Wiesestraße war vorsorglich eingestellt worden. "Unmittelbar betroffen waren sonst nur direkt umliegende Häuser", sagte ein Sprecher der Polizei.