Die meisten der mutmaßlichen Bandenmitglieder wohnten nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler in Belgien. Dort nahmen Polizisten am Dienstagmorgen sechs Menschen wegen offener Haftbefehle fest, eine weitere Festnahme erfolgte in Deutschland. Wo genau, konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage zunächst nicht sagen.