Das Ilmenauer Stadtfest steht vor der Tür: Ab diesem Freitag, 5. Juni, bis einschließlich Sonntag, 7. Juni, wird in Ilmenau gefeiert, was das Zeug hält. Doch nicht nur die Einheimischen wollen Party machen – sicher sind auch viele „Auswärtige“ am Start, wenn am Freitagabend die Linkin-Park-Tribute-Band „From Zero“ die Bühne auf dem Marktplatz rockt, am Samstagnachmittag die Radler der Regenbogentour in der Stadt in Empfang genommen und gefeiert werden und am Sonntag das Landkreisfest steigt. Um nur ein paar Highlights des Spektakels zu nennen.