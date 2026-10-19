Sperrungen: A44-Tunnel Alberberg dicht - diese Richtung ist zuerst dran

Sontra - Auf der Autobahn 44 wird ab dem heutigen Montag der Tunnel Alberberg zwischen der Anschlussstelle Sontra-Ost und dem Autobahndreieck Wommen gesperrt. Betroffen sei die Röhre in Fahrtrichtung Erfurt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
Wer auf der A44 durch den Tunnel Alberberg fährt, muss ab Montag mit Einschränkungen rechnen. Zuerst ist die Röhre in Richtung Erfurt gesperrt – wann folgt die Gegenrichtung?
Sontra - Auf der Autobahn 44 wird ab dem heutigen Montag der Tunnel Alberberg zwischen der Anschlussstelle Sontra-Ost und dem Autobahndreieck Wommen gesperrt. Betroffen sei die Röhre in Fahrtrichtung Erfurt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
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Die Sperrung beginnt um 8 Uhr und endet am Mittwoch (21. Oktober) voraussichtlich um die gleiche Zeit. Von Mittwoch (21. Oktober), 8 Uhr, bis Freitag (23. Oktober), voraussichtlich 8 Uhr, stehen die entgegengesetzten Spuren in Fahrtrichtung Eschwege nicht zur Verfügung. Grund für die Sperrungen: Es müssen in beiden Tunnelröhren Kanaldeckel ausgetauscht werden.
In Fahrtrichtung Erfurt wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Sontra-Ost über die Umleitung 74a zur A4 (Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl) geleitet. Die Umleitung in Fahrtrichtung Eschwege führt ab dem Wommener Dreieck über die Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl zur A44-Anschlussstelle Sontra-Ost, ausgeschildert ist sie als U83. Auf der A4 in Fahrtrichtung Erfurt/Eschwege rollt der Verkehr ab der Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl über dieselbe Umleitung.