Sperrungen: A44-Tunnel Alberberg dicht - diese Richtung ist zuerst dran

In Fahrtrichtung Erfurt wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Sontra-Ost über die Umleitung 74a zur A4 (Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl) geleitet. Die Umleitung in Fahrtrichtung Eschwege führt ab dem Wommener Dreieck über die Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl zur A44-Anschlussstelle Sontra-Ost, ausgeschildert ist sie als U83. Auf der A4 in Fahrtrichtung Erfurt/Eschwege rollt der Verkehr ab der Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl über dieselbe Umleitung.