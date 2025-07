Während sich im Walldorfer Hotel „Brückenmühle“ die Gäste an den gedeckten Frühstückstisch setzten starteten die Bauarbeiter der Firma Strabag am Mittwoch vor dem Haus mit dem Abfräsen der Straße. Die L 1124 ist in den kommenden Wochen von der „Brückenmühle“ im Ortsteil Walldorf bis zum Stadteingang Meiningen voll gesperrt. Vom Ortsausgang arbeitet sich die Fräse in den kommenden Tagen bis zum Stadteingang Meiningen vor.