Sie galt als Teststrecke für Stoßdämpfer – die Goethestraße in Meiningen. In dem unteren Straßenabschnitt, der auf die Robert-Koch- und die Ernststraße trifft, schüttelte es in den vergangenen Jahren Fahrer und Karossen stets heftig durcheinander. Der Fahrbahnbelag hatte sich hier auf dem abschüssigen Straßenstück zu Wellen zusammengeschoben. Schön war das nicht zu fahren, weder für die Polizeischüler und ihre Lehrkräfte, die über diese Straße zum Bildungszentrum der Thüringer Polizei gelangen, noch für die Anwohner in dem östlichen Wohnquartier unterhalb des Drachenbergs.