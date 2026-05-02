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Sperrung A9 Lastwagen überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein Lastwagen liegt auf dem Dach auf der A9 – die Strecke Richtung Berlin bleibt dicht. Die Ursache des Unfalls ist laut Polizei noch unklar.

Sperrung A9: Lastwagen überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt
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Die Polizei klärt noch, weshalb sich der Lastwagen überschlagen hat. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Hilpoltstein (dpa/lby) - Wegen eines auf dem Dach liegenden Lastwagens auf der Autobahn 9 ist die Fahrbahn in Richtung Berlin ab der Ausfahrt Hilpoltstein (Landkreis Roth) gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, ist der Lastwagen wahrscheinlich ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge von der rechten Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke gefahren. Dort habe er sich überschlagen und sei dann auf dem Dach liegen geblieben. 

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Der Fahrer des Lastwagens ist laut Polizei schwer verletzt. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, könne man bisher nicht sagen. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Berlin wird laut Polizei noch andauern. Die Sperrung in die Gegenrichtung nach München sei hingegen am Morgen aufgehoben worden.