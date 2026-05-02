Sperrung A9: Lastwagen überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Hilpoltstein (dpa/lby) - Wegen eines auf dem Dach liegenden Lastwagens auf der Autobahn 9 ist die Fahrbahn in Richtung Berlin ab der Ausfahrt Hilpoltstein (Landkreis Roth) gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, ist der Lastwagen wahrscheinlich ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge von der rechten Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke gefahren. Dort habe er sich überschlagen und sei dann auf dem Dach liegen geblieben.