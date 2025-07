Mit einer Bitte hatte sich unlängst ein Grundstückspächter an den Jesuborner Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeister Dirk Heinze gewandt, hieß es am Montagabend zur Ortsteilratssitzung. Der Mann, der Flächen am Ortsausgang Richtung Pennewitz gepachtet hat, die über einen gemeindeeigenen Weg (Richtung Pennewitzer Teiche) mit Fahrzeugen erreichbar sind, findet es nicht in Ordnung, dass auf seinem Gelände regelmäßig Hundebesitzer parken, um dann von dort aus auf ihre Gassi-Runden zu starten. Er würde es begrüßen, wenn sich der Ortsteilrat dazu entschließen könnte, gleich an der Zufahrt von der B88 ein Sperrschild aufstellen zu lassen. Das, so hofft er offenbar, würde die ungebetenen Gäste von ihrem Vorhaben abhalten.