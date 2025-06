Der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis (AIK) kann seine Konzeption so umsetzen, wie sie in den letzten Wochen in den Ausschüssen vorgestellt worden war. Mit einer Ausnahme: Die Errichtung eines weiteren Wertstoffhofes wurde ihm vom Kreistag herausgestrichen. Bleiben wird hingegen die Idee, künftig für die Entsorgung von Grünschnitt und die Abholung von Sperrmüll Extragebühren zu verlangen. Trotz Zustimmung der CDU scheiterten die Änderungsanträge, welche dies verhindern wollten.