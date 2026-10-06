Vor dem DM-Markt in Ilmenau wurde es am Donnerstag ungewöhnlich laut. Trommeln erklangen, dazu spielten die Kinder und Jugendliche auch auf Trompeten. Der Grund für den musikalischen Auftritt war ein erfreulicher: Zwei Ilmenauer Vereine bekamen an diesem Tag eine Spende des Drogeriemarkts. 600 Euro gingen an die „Kienbergfüchse des SV 08 Oehrenstock“, weitere 400 Euro erhielt der „Fanfahrenzug Ilmenau 1978“.
Spendenübergabe 1000 Euro für zwei Vereine aus der Region
Monika Julia Wolak 06.10.2026 - 12:00 Uhr