Vor dem DM-Markt in Ilmenau wurde es am Donnerstag ungewöhnlich laut. Trommeln erklangen, dazu spielten die Kinder und Jugendliche auch auf Trompeten. Der Grund für den musikalischen Auftritt war ein erfreulicher: Zwei Ilmenauer Vereine bekamen an diesem Tag eine Spende des Drogeriemarkts. 600 Euro gingen an die „Kienbergfüchse des SV 08 Oehrenstock“, weitere 400 Euro erhielt der „Fanfahrenzug Ilmenau 1978“.