Gerade wenn über einem Menschen die Welt zusammenbricht, passiert oft Erstaunliches. Derjenige entfesselt ungeahnte neue Kräfte und kämpft sich wie Phönix aus der Asche. Oliver Trelenberg ist so ein Beispiel. Eine problematische Kindheit hatte ihm Traumas beschert und ihn in die Alkoholsucht getrieben. Und als er sich endlich davon befreien konnte, war der Hagener 2013 auch noch an Kehlkopfkrebs erkrankt – mit Nachwirkungen bis heute. „Ich kriege nur noch weniger als die Hälfte Luft“, erzählt er bei seinem Besuch am Montag in Meiningen. Außerdem drohen immer wieder Erstickungsanfälle bis zur Ohnmacht. Er muss sehr auf sich aufpassen, auf die mentale Gesundheit achten und seine Kräfte einteilen.