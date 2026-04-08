Eigentlich wollte Ilana nach drei Runden aufhören. Dann aber schaffte die Sechsjährige fünf Runden. Opa Mario Amborn war sehr stolz. Natürlich hatte er seine Enkelin tüchtig angefeuert. Überhaupt gaben Eltern, Verwandte und Gäste den 30 Startern, die zum ersten Spendenlauf in Niederschmalkalden antraten, Rückendeckung. Streckenposten durften mitlaufen, um die Kinder unterwegs immer wieder zu motivieren. Am Ende aber entschied jeder Läufer, wie viele Runden er um den Blumshügel drehte.