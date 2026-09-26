Ein sportlicher Tag für einen guten Zweck: Auf der Sportanlage „Schöne Aussicht“ in Zella-Mehlis fand am Donnerstag der erste gemeinsame Spendenlauf der neuen Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) „Am Ruppberg“ statt. Insgesamt 130 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start und erliefen gemeinsam 846 Runden beziehungsweise 338 Kilometer. Dabei kamen 4.105 Euro an Spenden zusammen, die vollständig dem Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz zugutekommen werden.