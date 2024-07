US-Wahlkampf Harris auf Suche nach Vize - Das sind mögliche Kandidaten

4. Pete Buttigieg

Buttigieg hat 2020 als Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für Furore gesorgt. Heute ist der 42-Jährige Verkehrsminister in Bidens Kabinett und damit der erste offen schwule Bundesminister der USA. Allerdings gibt es an seiner bisherigen Leistung in dem Amt durchaus Kritik. Als vor anderthalb Jahren in East Palestine in Ohio ein Zug mit giftigen Chemikalien entgleiste, reagierte Buttigieg sehr spät. Republikaner Trump nutzte das für einen aufsehenerregenden Wahlkampftermin in dem betroffenen Örtchen.