Spendenerfolg Ilmenau: Wie 6000 Euro dem kleinen Max helfen

Um das Tumorwachstum aufzuhalten, macht Max gerade schon seine zweite Chemotherapie – jeden Freitag fährt er dafür mit seiner Mutter nach Jena in die Tagesklinik, ist mittlerweile in Woche 33 von 73. Von diesen schweren gesundheitlichen Strapazen merkt man Max aber nichts an. Er ist sehr lebhaft und neugierig, plaudert munter und bringt mit seiner offenen, schelmischen Art schnell den ganzen Raum zum Lachen. All das Leid, das er schon erlebt hat, dass ihn der Krebs sein rechtes Augenlicht genommen hat – man merkt es ihm nicht an. „Er ist nach wie vor ein lebhafter Junge und wird das auch immer sein“, so Nicole Greiner. Und das sei gut so – lieber ein energiegeladenes Kind als ein Sohn, der wegen der schweren Krankheit ans Bett gefesselt ist. Mittlerweile kann Max sogar halbtags wieder in den Kindergarten gehen. „Insgesamt geht es ihm ...“, setzt Nicole Greiner an und Max ergänzt schnell „Gut“ – noch bevor seine Mutter es aussprechen kann.