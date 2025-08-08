Spendendinner: Clooneys öffnen Villa am Comer See für 170.000 Dollar

Como - Das Promi-Paar Amal und George Clooney öffnet an diesem Wochenende seine Luxusvilla am Comer See für einige Großspender. Nach einem Bericht der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" zahlen die insgesamt 16 Gäste dafür jeweils 170.000 Dollar (etwa 146.000 Euro). Neben einem Abendessen in der Villa stünden auch Ausflüge in die Umgebung auf dem Programm, hieß es. Das eingenommene Geld fließt dem Zeitungsbericht zufolge an die Stiftung Clooney Foundation for Justice, die das Paar vor einigen Jahren gegründet hatte.