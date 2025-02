Die "Bilanz des Helfens" wird vom Forschungsinstitut YouGov im Auftrag des Deutschen Spendenrats durchgeführt. Sie basiert auf kontinuierlichen Erhebungen bei einer nach Angabe des Instituts repräsentativen Stichprobe von 10.000 Teilnehmern. Als Spenden zählen von Privatpersonen getätigte Geldspenden an gemeinnützige Organisationen, Hilfs- sowie Wohltätigkeitsorganisationen und an Kirchen. Erbschaften und Unternehmensspenden oder Spenden an Parteien sind nicht enthalten. Auch Spenden von mehr als 2.500 Euro werden nicht erfasst.