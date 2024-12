Spendenaufruf Stadt nimmt Anteil am Schicksalsschlag

„Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend“, sagt Frank Fichtmüller. Viele Zeichen der Anteilnahme haben den 60-Jährigen am Wochenende erreicht, Worte des Trostes und des Zuspruchs. Der Bekanntenkreis sei groß: Kegler aus ganz Thüringen und Franken zählen dazu. Zuletzt Anfang Juni in Lampertheim heimste Fichtmüller für seinen SV Lauscha den Titel eines Deutschen Meisters im Einzel in der Seniorensparte ein. So manches Sportlerteam habe sich daher bei ihm gemeldet mit der ungläubigen Frage, „was da eigentlich abgegangen ist bei mir. Wie man mir helfen kann.“ Sowieso gilt das für Freunde und Bekannte aus der Heimatstadt, die ihm und seiner Familie Mitgefühl für den erlittenen Nackenschlag bekundeten. Und Unterstützung zusagten. Sohn Jan und Tochter Moni haben zwischenzeitlich über Paypal eine Online-Spendenkampagne gestartet. Sich hieran zu beteiligen, dazu rief am Wochenende auch Sonnebergs Landrat Robert Sesselmann (AfD) in den sozialen Netzwerken auf. Die Resonanz ist enorm.