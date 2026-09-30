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  6. "Brauchen Spenden jetzt" – Blutkonserven an Uniklinik knapp

Spendenaufruf "Brauchen Spenden jetzt" – Blutkonserven an Uniklinik knapp

Um Engpässe zu vermeiden, appelliert das Uniklinikum Jena an potenzielle Blutspender - und das Institut für Klinische Transfusionsmedizin nimmt eine Anpassung vor.

Spendenaufruf: Brauchen Spenden jetzt – Blutkonserven an Uniklinik knapp
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Das Uniklinikum Jena ruft dringend zu Blutspenden auf. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa/ZB

Jena (dpa/th) - Weil die Blutreserven knapp geworden sind, bittet das Universitätsklinikum Jena dringend um Spenden. "Wir brauchen die Spenden jetzt. Die Bestände sind knapp und gleichzeitig benötigen unsere Kliniken täglich Blutprodukte für Operationen, die Versorgung von Unfallpatientinnen und -patienten sowie für Menschen mit Krebserkrankungen", sagte Silke Rummler, Geschäftsführerin des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin Jena laut Mitteilung.

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Rund 80 Blutprodukte werden laut Uniklinikum allein dort täglich benötigt. Blutprodukte seien nur begrenzt haltbar, deshalb seien regelmäßige Spenden nötig. Um mehr Menschen die Möglichkeit zum Spenden zu geben, verlängert das Institut für Klinische Transfusionsmedizin aktuell seine Öffnungszeiten.

Wer spenden möchte, wird zuvor ärztlich untersucht. Grundsätzlich darf laut Uniklinikum jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren und einem Mindestgewicht von 50 Kilogramm Blut spenden.