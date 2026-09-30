Spendenaufruf "Brauchen Spenden jetzt" – Blutkonserven an Uniklinik knapp

Jena (dpa/th) - Weil die Blutreserven knapp geworden sind, bittet das Universitätsklinikum Jena dringend um Spenden. "Wir brauchen die Spenden jetzt. Die Bestände sind knapp und gleichzeitig benötigen unsere Kliniken täglich Blutprodukte für Operationen, die Versorgung von Unfallpatientinnen und -patienten sowie für Menschen mit Krebserkrankungen", sagte Silke Rummler, Geschäftsführerin des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin Jena laut Mitteilung.