Spendenaktionen: Entenaktion der Ilmenauer Tafel steht nichts mehr im Weg

400 Euro – so viel Geld ist beim Kuchenbasar der Pflegefachkraftazubis zum Tag der offenen Tür der Ilm-Kreis-Klinik am Ilmenauer Standort im November zusammengekommen. Traditionell unterstützen die Auszubildenden diesen Tag mit einem Kuchenbasar für den guten Zweck – und suchen dann auch den Begünstigten aus, dem das eingenommene Geld zugutekommen soll. Die Auszubildenden entschieden sich dieses Mal für die Ilmenauer Tafel und überreichten die Spende am Donnerstagnachmittag in gemütlicher Weihnachtskaffeerunde an Tafelkoordinator Marco Heilwagen. Dieser bedankte sich sehr herzlich für die Spende, das Geld solle in eine Solaranlage investiert werden. Denn „die Nebenkosten fressen uns auf“, sagte er, da solle die Solaranlage als Investition in die Zukunft Abhilfe schaffen.