Duschgel und Shampoo, Babynahrung und Waschpulver fliegen in Windeseile über den Scanner. Kurz hebt Jessica Jacob den Kopf. „Schön, dass ihr mitmacht“, lächelt sie die Kunden an, kassiert das Geld – und weiter geht es. Eigentlich ist der weibliche Teil des Jazzy-Duos ja Lehrerin von Beruf. Doch an diesem Nachmittag hat sie ihren Arbeitsplatz gegen den an der Kasse des dm-Drogerie-Marktes in der Arnstädter Turnvater-Jahn-Straße eingetauscht. Eine Stunde lang die Kunden abkassieren – für den guten Zweck.