Das „Schmale Haus“ am Johannisplatz 9 gehört zu den charmantesten Sehenswürdigkeiten Eisenachs. Mit nur 2,05 Metern Breite und 8,50 Metern Höhe ist das rund 250 Jahre alte Fachwerkhaus ein beliebtes Fotomotiv bei Stadtführungen – und für viele Eisenacher ein liebevoll gehütetes Kleinod, das sie schlicht ihr „Handtuch“ nennen. Nachdem der letzte Bewohner verstorben war, übernahm 2020 die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gemeinsam mit der Denkmalstiftung Eisenach die Verantwortung für das Gebäude.