Drei Männer, drei Tüten – was es wohl damit auf sich hat, fragten sich wohl einige Passanten, die im Rewe-Markt am Freitagnachmittag ihre Einkäufe erledigten. Kein Großeinkauf fürs Wochenende, sondern eine gute Sache: Frank Machatschek, Dieter Weiprecht und Veit Schorr von der Tafel Meiningen holten Spendentüten ab, die die Kunden in den letzten Wochen für fünf Euro an der Kasse gekauft hatten. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 105 Tüten – jede einzelne gefüllt mit Nudeln, Pesto, Tomaten aus der Dose, Kartoffelmehlknödel, Pilzen und Gurken warteten auf die Weitergabe an Menschen, die nicht so viel haben. „Für uns sind diese haltbaren Sachen Gold wert – die Lager lassen sich auffüllen und wir können die Lebensmittel auch später noch gezielt verteilen“, freut sich Tafel-Chef Dieter Weiprecht.