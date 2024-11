Spendenaktion: Kinder in Hodod hoffen auf Hilfe

„Durch unsere ungarischen Freunde lernen wir immer wieder neue Kinder kennen, die unserer Hilfe bedürfen“, erzählt Eimecke. Mit den Kindern sei ein gutes Auskommen, betont er. So habe er von Roma-Kindern gelernt: „Wenn ich traurig bin, dann mach ich es wie König David: Ich singe…“. Und so bringt der Steinacher Freundschaftsbote Lieder, die er bei den Kindern in Rumänien gelernt hat, mit in Kindergärten im Landkreis Sonneberg und umgekehrt. Unlängst war er wieder einmal bei den Haselbacher Steppkes zu Gast. Dabei haben sie gemeinsam ein Bewegungslied gesungen: „Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über dir und über mir“. Auch in Kindergärten in Sonneberg hat Eimecke schon mit der Gitarre Lieder von hier und dort angestimmt.