Spendenaktion in Sonneberg: Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet wieder

Viele Menschen aus dem Landkreis haben sich in den vergangenen Jahren an der weltweiten Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt und bedürftigen Kindern in verschiedenen Ländern an Weihnachten mit ihrem Geschenkkarton Freude bereitet.
Nicht nur Pfefferkuchen und Stollen im Supermarktregal weisen schon auf das Weihnachtsfest hin. Auch die alljährliche Hilfsaktion für Kinder bittet wieder um Unterstützung.
Viele Menschen aus dem Landkreis haben sich in den vergangenen Jahren an der weltweiten Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt und bedürftigen Kindern in verschiedenen Ländern an Weihnachten mit ihrem Geschenkkarton Freude bereitet.
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Unter dem Motto „Freude und Hoffnung“ sollen auch in diesem Jahr Päckchen auf die Reise geschickt werden. Ab sofort können – bis 15. November – wieder Päckchen in Schuhkartongröße bei den Sammelstellen abgegeben werden. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie jedes Jahr. Hier noch eine kurze Anleitung für „Neulinge“, die bei der Aktion mitmachen möchten:
Man beklebe einen Schuhkarton mit Geschenkpapier und packe ihn voll mit hübschen Kleinigkeiten. Dafür eignen sich etwa Handschuhe, T-Shirt, Schuhe, Schal oder Socken, Sonnenbrille, Haarschmuck, Kamm, Hygieneartikel wie Handtuch, Waschlappen, Zahnbürste oder ähnliches, Spielzeug wie etwa ein Auto, ein Malbuch und Stifte dazu, ein Springseil, ein Plüschtier oder eine Puppe, Schulsachen wie Block, Stifte, Federmappe, Lineal, Radiergummi... Kurz und gut: Erlaubt sind neuwertige Kleidung, Spielsachen, Schul- und Malutensilien sowie Hygieneartikel. Dabei sollte man darauf achten, dass alles für eine bestimmte Altersspanne passt und diese abschließend außen auf dem Päckchen vermerken, am besten mit den entsprechenden Schildchen vom Flyer, den man in den Annahmestellen erhält. Darauf kann man auch ankreuzen, ob der Inhalt für ein Mädchen oder einen Jungen gedacht ist.
Beim Befüllen gilt es, eine wichtige Änderung zu beachten. Nicht mit ins Paket dürfen diesmal nämlich Süßigkeiten, egal, welcher Art. Das ist zwar schade, denn die Empfänger würden sich bestimmt darüber freuen. Die Organisatoren haben aber explizit darauf hingewiesen. Nicht erlaubt sind auch, wie schon in der Vergangenheit, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine, Glücksspiel- und Zauberartikel, Bücher und Bargeld. Auch Zerbrechliches, Scharfes oder Gefährliches sowie Flüssigkeiten gehören nicht in das Weihnachtspaket.
Wer keine Möglichkeit hat, ein Paket zu packen, kann natürlich auch einzelne Geschenke abgeben. Geldspenden für den Transport der Päckchen werden ebenfalls gerne (gegen Spendenquittung) angenommen.
Die Päckchen können bei folgenden Annahmestellen abgegeben werden:
– Gartengeräte Faltinath Neuhaus-
Schierschnitz, Sonneberger Straße 55 B,
– Gemeinde Föritztal, Ortsteil Judenbach,
Frau Beyer,
– Erika Hill Rauenstein, Bahnhofstraße
29,
– Hütten-Apotheke Sonneberg, Steina-
cher Straße 74,
– Rosen-Apotheke Sonneberg, Friedrich-
Ludwig-Jahn-Straße 31,
– Orthopädiehaus Blaschke Sonneberg,
Coburger Straße 1-7,
– Tip-Top Küchen und Wohnambiente
Schalkau, Sonneberger Straße 5,
– Bibliothek Sonneberg, Rathaus,
– Naturzauber Sonneberg, Köppelsdorfer
Straße 11,
– Backwarenshop Gehrlicher, Lauscha,
Straße des Friedens 1.
Weitere Informationen zur Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gibt es bei Johanna Hammerschmidt unter der Telefonnummer (01 72) 8 68 59 90.