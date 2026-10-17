Spendenaktion in Sonneberg: Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet wieder

Man beklebe einen Schuhkarton mit Geschenkpapier und packe ihn voll mit hübschen Kleinigkeiten. Dafür eignen sich etwa Handschuhe, T-Shirt, Schuhe, Schal oder Socken, Sonnenbrille, Haarschmuck, Kamm, Hygieneartikel wie Handtuch, Waschlappen, Zahnbürste oder ähnliches, Spielzeug wie etwa ein Auto, ein Malbuch und Stifte dazu, ein Springseil, ein Plüschtier oder eine Puppe, Schulsachen wie Block, Stifte, Federmappe, Lineal, Radiergummi... Kurz und gut: Erlaubt sind neuwertige Kleidung, Spielsachen, Schul- und Malutensilien sowie Hygieneartikel. Dabei sollte man darauf achten, dass alles für eine bestimmte Altersspanne passt und diese abschließend außen auf dem Päckchen vermerken, am besten mit den entsprechenden Schildchen vom Flyer, den man in den Annahmestellen erhält. Darauf kann man auch ankreuzen, ob der Inhalt für ein Mädchen oder einen Jungen gedacht ist.