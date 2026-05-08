Am Donnerstagmittag füllt sich die Sporthalle auf dem Campus der TU Ilmenau mit jungen Menschen. Sportlehrer Sven Discher stellt den Timer auf 30 Minuten. „Los!“, ruft er. Kurz darauf setzen sich die Schüler des Staatlichen Berufsschulzentrums Arnstadt-Ilmenau (SBSZ) in Bewegung. Das Prinzip ist einfach: Für jede gelaufene Runde gibt es ein Gummibändchen. Wer am Ende die meisten gesammelt hat, gewinnt. Der bisherige Tagesrekord liegt bei 50 Runden.