Zuletzt hatte Marcus Bischoff mit dem Comedy-Song „Dackel mit Klößen“ in der Wopptei für gute Laune gesorgt, nun legt er nach. Nicht musikalisch, sondern finanziell. Der gebürtige Suhler spendiert nämlich fünfhundert Euro für den Waldbadverein Goldlauter-Heidersbach. Soeben hat er den Spendenscheck offiziell an den Vorsitzenden Herbert Weiß und Axel Gropp vom Vorstand übergeben. Die beiden freuen sich über die unerwartete Zuwendung. „Herr Bischoff hat Kontakt zu uns aufgenommen und gefragt, ob wir Verwendung für das Geld hätten“, berichtet Herbert Weiß. Das Bad ansich sei in gutem Zustand, gerade habe man die Quelle neu gefasst, die das Wasser für das Schwimmbad liefere. Schön kalt, damit es mit der Sommerfrische auf 630 Metern Höhe auch klappt. Aber es seien beispielsweise neue Absperrnetze erforderlich, die Personal- und Betriebskosten müssten vom Verein gestemmt werden. „Wir sind dankbar, dass wir solch eine Summe erhalten“, freut sich Axel Gropp. Ortsteilbürgermeister Matthias Gering weiß aus Erfahrung: „Im Waldbad gibt’s immer was zu tun!“