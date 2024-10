Frank Rebhan, gleichzeitig in Funktion als Stiftungsvorstand, freute sich über die Spendenbereitschaft und die Summe, die nun in die Hilfe für krebskranke Kinder und deren Familien fließt. Aus langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit im Stiftungsvorstand weiß er, welch‘ dramatische Schicksale mit Krebserkrankungen von Kindern einhergehen. Deshalb waren sich die beiden Partnerstädte schnell einig, für welchen guten Zweck die Spende verwendet werden soll: „Wenn eine solche Initiative in der Region existiert, dann braucht sie auch öffentliche Aufmerksamkeit“, bekräftigte Christian Dressel, Sonnebergs Hauptamtlicher Beigeordneter.