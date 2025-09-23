Das diesjährige Kinderfest in Gehren nutzte Nicole John vom Verein Gehrener Unterholz, um die Einnahme, die anlässlich des Flohmarktes der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ zusammengekommen ist, an den ambulanten „Hospizverein Ilmenau e.V.“ zu übergeben. Vorstandsmitglieder Heidemarie Schwarz und Anna Klein freuten sich über die Spende in Höhe von 330,30 Euro, die sie gerne entgegengenommen haben. Die Spende der kleinen Gehrener sollen den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Verein zugutekommen. Eine kleine gemeinsame Auszeit der „Ehrenamtlichen“ will man damit unterstützen, hat man bei der Übernahme ins Auge gefasst. Viel muss in ehrenamtliche Hände auch hier im Verein, bei der es um Sterbebegleitung für schwerst kranke Menschen und ihre Angehörige in häuslicher Umgebung, Pflegeheimen und Krankenhäuser geht, abgegeben werden, so Anna Klein.