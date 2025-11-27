Spenden: Weniger Spenden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Auch die Zahl der Spender nahm in den drei Bundesländern ab. Während es vergangenes Jahr 1,2 Millionen Spenderinnen und Spender gab, waren es in diesem Jahr bis September erst 1,0 Millionen Geber. Allerdings nahm die Höhe der Spenden leicht zu - von 22 auf 26 Euro im Schnitt. Damit liegen die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen jedoch deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 41 Euro pro Spende.