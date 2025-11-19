 
  Kater Monti will schmerzfrei leben können

Spenden Tierheim Kater Monti will schmerzfrei leben können

Jessie Morgenroth

Kater Monti lebt im Ilmenauer Tierheim und leidet an einer schlimmen Zahnerkrankung. Das Tierheim will ihn mit einer OP kurieren. Dafür bittet es um Spenden. Die Geschichte.

Spenden Tierheim: Kater Monti will schmerzfrei leben können
1
Jede Spende hilft Kater Monti für ein besseres Leben. Foto: Tierheim Ilmenau

Monti ist ein zweijähriger wunderschöner Kater, bei dem man genau hinsehen muss. Denn er verbirgt seine quälenden ständigen Schmerzen, so gut es ihm möglich ist. „Denn in der Natur müssen Tiere ihr Leid verbergen, denn dort gibt es kein Mitleid, keine Hilfe. Kranke Tiere werden zu Opfern“, berichtet das Ilmenauer Tierheim. Und damit zu Montis schwerem Schicksal: Bei ihm wurde Forl diagnostiziert, eine degenerative Krankheit der Zähne und des Zahnhalteapparates. „Jeder Bissen, den das Katerchen zu sich nimmt, bereitet ihm Höllenqual. Monti muss es ertragen, denn sonst verhungert er“, berichten die Tierschützer weiter. Dabei sei Monti so lieb zu den Menschen und habe sein Misstrauen ihnen gegenüber längst abgelegt. „Was für ein bewundernswerter Charakter. Mit solcher Pein noch freundlich zu sein. Unglaublich!“, loben die Tierschützer Montis Charakter.

Den Katerblick hat Monti sehr gut drauf. Foto: Tierheim Ilmenau

Nach gründlicher Recherche sei es dem Tierheim gelungen, einen Spezialisten in Thüringen zu finden, der die aufwendige Operation ausführen wird – was bei der ebenfalls mit dieser Krankheit geplagten Katze Chili vor einiger Zeit schon absolut perfekt gelungen war. Diese Operation werde auch dem süßen Monti ein normales Katzenleben ohne ständige Schmerzen ermöglichen, sind sich die Tierschützer gewiss.

Monti hat trotz seiner Schmerzen einen edlen Charakter. Foto: Tierheim Ilmenau

Doch die Kosten sind dem Aufwand natürlich angemessen und sprengen wieder das Budget der Einrichtung. „So bitten wir alle Tierfreunde nochmals um Hilfe. Jede Spende, sei sie noch so klein, wird dem Felltigerchen helfen, so schnell wie möglich gesund zu werden“, bitten die Tierschützer um finanzielle Unterstützung.

Spenden unter dem Kennwort „Monti“ erbittet das Tierheim auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V mit der IBAN: DE45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de.

Erbschaften erreichen die Tiere im Tierheim Ilmenau bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden werden gern genommen.