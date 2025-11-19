Spenden Tierheim: Kater Monti will schmerzfrei leben können

Monti ist ein zweijähriger wunderschöner Kater, bei dem man genau hinsehen muss. Denn er verbirgt seine quälenden ständigen Schmerzen, so gut es ihm möglich ist. „Denn in der Natur müssen Tiere ihr Leid verbergen, denn dort gibt es kein Mitleid, keine Hilfe. Kranke Tiere werden zu Opfern“, berichtet das Ilmenauer Tierheim. Und damit zu Montis schwerem Schicksal: Bei ihm wurde Forl diagnostiziert, eine degenerative Krankheit der Zähne und des Zahnhalteapparates. „Jeder Bissen, den das Katerchen zu sich nimmt, bereitet ihm Höllenqual. Monti muss es ertragen, denn sonst verhungert er“, berichten die Tierschützer weiter. Dabei sei Monti so lieb zu den Menschen und habe sein Misstrauen ihnen gegenüber längst abgelegt. „Was für ein bewundernswerter Charakter. Mit solcher Pein noch freundlich zu sein. Unglaublich!“, loben die Tierschützer Montis Charakter.