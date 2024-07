Die Entscheidung fiel recht kurzfristig bei der Meiningen GmbH: Ja, wir machen doch noch mit dieses Jahr bei der Veranstaltungsreihe Open Gardens – offene Gärten –, die in Thüringen seit 2001 mit Leben erfüllt wird. Während der Gartenbesuch in sehenswerten privaten Gärten im Schmalkalder Raum schon lange eine Erfolgsgeschichte ist, war die Resonanz auf den Aufruf in Meiningen eher verhalten gewesen. Schließlich fanden sich noch drei Gastgeber – An der Morgenleite in Meiningen, in Oepfershausen und die parkähnliche Anlage um das Palais Am Prinzenberg, die als Eröffnungsgarten diente.