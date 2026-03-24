Spenden an Vereine: Basar-Team tut Gutes

Bereits seit vielen Jahren stellt das Team um Anika Otto und Julia Hauck mit viel Engagement und Tatkraft, jährlich im Frühjahr und im Herbst, den Babybasar und seit 2024 zusätzlich noch den Spielzeugbasar in Helmershausen auf die Beine.
Clever etwas für die Region tun – das schafft das Basarteam aus Helmershausen immer wieder, mehrmals im Jahr sogar. Jetzt gingen erneut Spenden an Vereine.
Bereits seit vielen Jahren stellt das Team um Anika Otto und Julia Hauck mit viel Engagement und Tatkraft, jährlich im Frühjahr und im Herbst, den Babybasar und seit 2024 zusätzlich noch den Spielzeugbasar in Helmershausen auf die Beine.
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Den Gästen wird neben einem breiten Angebot an günstiger Kinderkleidung, Spielzeug und Babybedarfsartikeln auch immer eine tolle Verpflegung mit Kuchenbasar und Grillspezialitäten angeboten – so wie jüngst wieder. Dies lädt zum Verweilen ein und ist natürlich nur mit vielen fleißigen Helfern umsetzbar. „Es ist nicht immer leicht, freiwillige Helfer zu finden, die gerade beim aufwendigen Auf- und Abbau mit unterstützen“, so die Organisatorinnen.
Umso größer ist daher die Freude, dass es auch im letzten Jahr wieder gelungen ist, drei erfolgreiche Basare durchzuführen.
Anika Otto und Julia Hauck freuen sich sehr über den großen Zuspruch und somit auch den Erfolg der Basare: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Team und den Helfern und natürlich auch bei den Teilnehmern.“ Doch nicht nur die Organisatorinnen haben Grund zur Freude. Ein Teil der Erlöse wurde wieder an ortsansässige Vereine gespendet.
Dieses Mal wurden hierbei besonders Vereine unterstützt, die im Dorfgeschehen Jugendarbeit leisten: Jeweils 150 Euro Spende gingen an die Jugendfeuerwehr Helmershausen, den Kindertraditionsverein Helmershausen sowie an die Bambini-Mannschaft, die F-Junioren und die C-Junioren des TSV Blau-Weiß Helmershausen. Die Vereine freuten sich sehr darüber und betonten, wie wichtig diese finanzielle Unterstützung, gerade für kleine Vereine, ist.
Dank den Spenden wird es wieder möglich sein, Anschaffungen zu tätigen oder Unternehmungen zu planen, die sonst nicht möglich gewesen wären.