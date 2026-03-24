Spenden an Vereine: Basar-Team tut Gutes

Für die ganz Kleinen des TSV Helmershausen gab’s auch eine Spende. Foto: Jeannine Müller

Den Gästen wird neben einem breiten Angebot an günstiger Kinderkleidung, Spielzeug und Babybedarfsartikeln auch immer eine tolle Verpflegung mit Kuchenbasar und Grillspezialitäten angeboten – so wie jüngst wieder. Dies lädt zum Verweilen ein und ist natürlich nur mit vielen fleißigen Helfern umsetzbar. „Es ist nicht immer leicht, freiwillige Helfer zu finden, die gerade beim aufwendigen Auf- und Abbau mit unterstützen“, so die Organisatorinnen.