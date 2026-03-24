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Spenden an Vereine Basar-Team tut Gutes

Jeannine Müller

Clever etwas für die Region tun – das schafft das Basarteam aus Helmershausen immer wieder, mehrmals im Jahr sogar. Jetzt gingen erneut Spenden an Vereine.

Spenden an Vereine: Basar-Team tut Gutes
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Die F-Junioren des TSV Blau-Weiß Helmershausen mit ihren Trainern freuen sich über die Zuwendung der Basar-Truppe. Foto: Jeannine Müller

Bereits seit vielen Jahren stellt das Team um Anika Otto und Julia Hauck mit viel Engagement und Tatkraft, jährlich im Frühjahr und im Herbst, den Babybasar und seit 2024 zusätzlich noch den Spielzeugbasar in Helmershausen auf die Beine.

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Für die ganz Kleinen des TSV Helmershausen gab’s auch eine Spende. Foto: Jeannine Müller

Den Gästen wird neben einem breiten Angebot an günstiger Kinderkleidung, Spielzeug und Babybedarfsartikeln auch immer eine tolle Verpflegung mit Kuchenbasar und Grillspezialitäten angeboten – so wie jüngst wieder. Dies lädt zum Verweilen ein und ist natürlich nur mit vielen fleißigen Helfern umsetzbar. „Es ist nicht immer leicht, freiwillige Helfer zu finden, die gerade beim aufwendigen Auf- und Abbau mit unterstützen“, so die Organisatorinnen.

Der Feuerwehr-Nachwuchs bekommt auch etwas ab. Foto: Jeannine Müller

Umso größer ist daher die Freude, dass es auch im letzten Jahr wieder gelungen ist, drei erfolgreiche Basare durchzuführen.

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Anika Otto und Julia Hauck freuen sich sehr über den großen Zuspruch und somit auch den Erfolg der Basare: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Team und den Helfern und natürlich auch bei den Teilnehmern.“ Doch nicht nur die Organisatorinnen haben Grund zur Freude. Ein Teil der Erlöse wurde wieder an ortsansässige Vereine gespendet.

Die C-Junioren des TSV Helmershausen sind ziemlich happy. Foto: Jeannine Müller

Dieses Mal wurden hierbei besonders Vereine unterstützt, die im Dorfgeschehen Jugendarbeit leisten: Jeweils 150 Euro Spende gingen an die Jugendfeuerwehr Helmershausen, den Kindertraditionsverein Helmershausen sowie an die Bambini-Mannschaft, die F-Junioren und die C-Junioren des TSV Blau-Weiß Helmershausen. Die Vereine freuten sich sehr darüber und betonten, wie wichtig diese finanzielle Unterstützung, gerade für kleine Vereine, ist.

Beim Traditionsverein ist das Geld auch bestens aufgehoben. Foto: Jeannine Müller

Dank den Spenden wird es wieder möglich sein, Anschaffungen zu tätigen oder Unternehmungen zu planen, die sonst nicht möglich gewesen wären.