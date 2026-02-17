Das Ausbildungszentrum für Metallberufe in Eisfeld in Trägerschaft des Hildburghäuser Bildungszentrum wirkt in der Region als Dienstleister für Industriebetriebe. In modernen Werkstätten und Unterrichtsräumen werden die Lehrlinge in Eisfeld auf ihr Berufsleben vorbereitet. In Eisfeld werden ihnen dazu grundlegende Fertigkeiten vermittelt. Neben der Lehrlingsausbildung bietet das Zentrum auch spezialisierte Fortbildungen für die Mitarbeiter der Unternehmen an. Industriebetriebe zwischen Meiningen und Sonneberg nutzen das Ausbildungszentrum.