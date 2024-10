Spende für Musikschule: Warum eine finnische Lotterie ein Gewinn für Suhl ist

Dass sich eine herzliche Partnerschaft mitunter auch in barer Münze auszahlt, durfte die Suhler Musikschule vor wenigen Tagen erfahren. Wie Michael Knoblach, Sprecher in der Suhler Stadtverwaltung, mitteilt, erhielt der Förderverein der Städtischen Musikschule „Alfred Wagner“ am 17. Oktober einen Spendenscheck in Höhe von 400 Euro.