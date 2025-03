Spende: Brauchtumspflege unterstützt Hospizbegleitung

Der Kindergarten der Gemeinde in Eishausen, die dortige Kirche, das Tor zum Friedhof aber auch das Kinderhospiz Mitteldeutschland, das Tierheim in Hildburghausen – all sie sind schon bedacht worden vom sehr aktiven Heimatverein Eishausen. Seine zurzeit 44 Mitglieder haben sich der Heimat- und Brauchtumspflege verschrieben und sind sich einig: Mit dem Geld, das sie bei Veranstaltungen wie beispielsweise dem Kühbergfest in ihrem Ort einnehmen, wollen sie Gutes tun. In dieser Mission waren kürzlich Schatzmeisterin Gabriele Wagenschwanz und Vereinsvorsitzender Daniel Knötschke in Hildburghausen unterwegs – und klopften an beim Hospizverein Emmaus am Marktplatz der Stadt. Die beiden Koordinatorinnen Julia Müller und Sandra Jakubek freuten sich riesig über den Besuch, der verbunden war mit einer Spende. Mit 500 Euro unterstützen die Vereinsmitglieder die so wichtige Sterbebegleitung und Trauerarbeit.