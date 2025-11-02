Als große Anerkennung der vielfältigsten Aktivitäten des Vereins Ilmenauer Porzellantradition werteten kürzlich dessen bereits 34 Mitglieder um Vorsitzenden Michael Kühnlenz die Geldspende aus Erfurt: Der Linke-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Christian Schaft, überreichte im Namen des Vereins „Alternative 54 Erfurt“ einen symbolischen Spendenscheck über 250 Euro für die seit 2019 immer umfänglichere Arbeit der Ex-Henneberg-Porzelliner.