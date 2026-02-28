Jeder kennt Lego. Jeder hat wohl schon einmal die kleinen Klicksteine zu Gebäuden, Fahrzeugen oder Figuren zusammengebaut. Das Bauen erfordert Zeit und Konzentration und stellt eine gute Ablenkung dar. Genau das macht sich die englische Organisation Fairy Bricks zunutze, die Lego an Kinder in Krankenhäusern und Hospize spendet. Über eine Ilmenauer Lego-Gruppe landete solch eine Spende nun auch am Suhler Klinikum, wo sie jungen Patienten den Krankenhausaufenthalt erleichtern soll.