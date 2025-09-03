Die Parkverbotsschilder an der ehemaligen B4 in Richtung Schwimmbad Hammergrund stehen, große Banner zum Festivalgelände sind aufgebaut. Vor der Ilmenauer Festhalle ragt ein Fahrgeschäft in den Himmel, der gegenüberliegende Parkplatz ist abgesperrt. Kein Wunder: In wenigen Stunden heißt es rund um die Ilmenauer Festhalle wieder „Klartext, Mücke!“ – dann regiert in Ilmenau der Fäuste-Kult. Fans von Bud Spencer und Terence Hill dürfen sich auf ein vollgepacktes Wochenende freuen, denn Ilmenau wird mit dem Spencer-Hill-Festival zu „Hillmenau“. Zu Ehren des italienischen Schauspielers Terence Hill werden dafür an den größten Einfahrtsstraßen überdimensionale Ortseingangsschilder montiert. So werden die aus ganz Europa anreisenden Gäste – der Veranstalter rechnet übrigens mit bis zu 20.000 Besuchern – stilecht in „Hillmenau“ begrüßt.