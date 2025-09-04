Die Reisetaschen stehen bereit, das Dachzelt ist auf dem Auto festgeschnallt. Für Robert Minges aus Kirchheim unter Teck (in der Nähe von Stuttgart) beginnt an diesem Wochenende ein Abenteuer, das er sich schon lange vorgenommen hat. Der 30-Jährige bricht zum Spencer-Hill-Festival nach Ilmenau auf – und zwar zum allerersten Mal. „Ich bin jetzt das erste Mal dabei“, sagt er kurz vor der Abfahrt. „Bud Spencer und Terence Hill habe ich schon als Kind mit meinem Vater gesehen. Diese Abende sind für mich unvergesslich. Und irgendwann habe ich mir gesagt: Wenn es zeitlich passt, fahre ich da mal hin.“ In diesem Jahr hat es endlich funktioniert: Urlaub bekommen, Auto vorbereitet, Freundin überzeugt.